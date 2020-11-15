أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات الأرمينية رئيس حزب الوطن المعارض، أرتور فانيتسيان، بتهمة التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء، نيكول باشينيان.

وعبر حسابه بموقع فيسبوك أعلن لوزين ساكيان، محام أرتور فانيتسيان، اعتقال قوات الأمن الأرمينية موكله بحجة أنه يدبر لاغتيال باشينيان مفيدا أن السلطات الأرمينية استدعت فانيتسيان الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني إلى وحدة التحقيقات بالأمن القومي من ثم قامت باعتقاله للاشتباه في توفيره الأسلحة وبيعها ونقلها بطرق غير قانونية والاستعداد للاستيلاء على السلطة والتخطيط لاغتيال رجال الدولة أو سياسيين أو شخصيات عامة.

إسكات المعارضين

وأكد المحامي ساكيان أن قرار اعتقال موكله هو قرار سياسي بحت قائلا: “خيال مسؤولي الدولة الذين يعملون على إسكات المعارضة السياسية بلغ مرحلة اختلاق اتهامات بوجود محاولات لاغتيال باشينيان”.

هذا ويشارك حزب الوطن بقيادة فانيتسيان بشكل مؤثر في التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها أرمينيا وتطالب باشينيان بالاستقالة من رئاسة الوزراء، على خلفية اتفاقية الانسحاب من إقليم قرة باغ الموقعة مؤخرا مع أرمينيا وأذربيجان.

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