فاروشا (زمان التركية)ـــ انتقد نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بحدة، زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى مدينة فاروشا في قبرص الشمالية، التي كانت مغلقة طيلة 46 عامًا، ووصف الزيارة بأنها “استفزاز غير مسبوق”.

قال أناستاسيادس إن زيارة أردوغان انتهاك لقرار الأمم المتحدة بشأن قبرص، وذكر في بيان مكتوب، أن تصرفات أردوغان تعني تقويض جهود الأمم المتحدة للقضاء على الانقسام في قبرص، على حد قوله.

يذكر أن شارعين على طول الساحل في فاروشا، التي تقع في المنطقة الساحلية في الجزء الشرقي من مدينة فاماغوستا شمال قبرص، مرصوفان وسيزور أردوغان هذه المنطقة اليوم ويحتفل بافتتاح المنطقة الذي تم في أوائل أكتوبر الماضي قبل الانتخابات الرئاسية في شمال قبرص.

أردوغان كان قد أعلن في مؤتمر من كهرمان مرعش أنه وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي سيزوران منطقة فاروشا في 15 نوفمبر.

وتأتي زيارة أردوغان بعد إرسين تتار، برئاسة قبرص، وهو الرجل الذي دعمته أنقرة في مواجهة مصطفى أكينجي الرئيس السابق للجمهورية غير المعترف بها دوليا، وكان أكينجي قد دعا إلى التخلص من تبعية بلاده لتركيا.

على الرغم من ردود الفعل من المجتمع الدولي ، تم فتح فاروشا جزئيا أمام الجمهور، بعد ان كانت مغلقة منذ سيطرة الجيش التركي على شمال قبرص في عام 1974.

ورد الاتحاد الأوروبي وروسيا أيضًا على افتتاح فاروشا، انتقد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والأمن، دعم أنقرة لافتتاح فاروشا المغلقة في منطقة الخط الأخضر، واتهم الحكومة التركية بإذكاء التوتر بين القبارصة الأتراك وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بهذا الدعم. كما قال إن هذه الخطوة “انتهاك خطير” لاتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في قبرص بوساطة الأمم المتحدة. كما ذكرت الخارجية الروسية أنها تخشى من خطوة فتح المنطقة، وأعلنت أن القرار غير مقبول.

في البيان الذي أصدرته الأمانة العامة للأمم المتحدة، قيل إن الإجراءات الأحادية يمكن أن تسبب التوتر وتضر بالجهود المبذولة لإقامة حوار للقضاء على تقسيم الجزيرة. عُرفت منطقة فاروشا دائما باسم “مدينة الأشباح”.

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