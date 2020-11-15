أنقرة (زمان التركية)ــ كشفت جمعية حماية الطبيعة في تركيا، أن حوالي 70 بحيرة طبيعية في تركيا، جفت خلال الستين عامًا الماضية.

إيرول كاسيجي، المستشار العلمي لجمعية حماية الطبيعة التركية، التي تنفذ أبحاث أكاديمية على البحيرات في تركيا منذ ما يقرب من 50 عاما، أوضح بحسب تقرير حديث للجمعية نأنه خلال الـ60 عاما الأخيرة في تركيا، جفت ما يقرب من 50 بحيرة.

وأوضح كاسيجي أن جزءًا كبيًا من البحيرات، التي تعرضت للجفاف أو المعالجة، هي من بحيرات المياه العذبة الطبيعية، مثل “أقشهير، بيشهير، أغيردير”.

وتابع المستشار العلمي، أن البحيرات التي جفت، أكبر من مساحة بحر مرمرة، وتقريبا بحجم 3 بحيرات من بحيرة وان التي تعد أكبر بحيرة في تركيا وتقع في منطقة شرق الأناضول وتبلغ مساحتها 12.500 كيلو متر مربع.

وأشار كاسيجي إلى أن السبب الرئيسي لجفاف البحيرات تدريجيًا في السنوات الأخيرة، هو عدم استخدام الميزانيات السنوية للمياه من أجل البحيرات، كما أن معدل الاستخدام الخاطئ للمياه يصل الى 80 بالمئة.

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