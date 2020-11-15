أنقرة (زمان التركية) – كشف مسح أن 78% من الأتراك الذين يغادرون بلادهم، لا يريدون العودة مرة أخرى.

وأجرى المسح مركز أبحاث التكنولوجيا بجامعة عثمان غازي التركية.

وأوضح المسح، أن تركيا تتربع في المرتبة الـ24 حول العالم، ضمن الدول الأكثر هجرة للعقول.

كما جاء فيه أن 59 من كل 100 شاب متعلم في تركيا يغادرون إلى الخارج، و73 من كل 100 شاب يريدون السفر إلى الخارج.

وأشار المسح إلى أن ما يصل إلى 90 بالمئة من خريجي المدارس الثانوية العليا في تركيا يتطلعون إلى مغادرة البلاد لمتابعة تعليمهم في الخارج، كما أن 113 من أصل 136 خريجا من كلية روبرت في إسطنبول تقدموا للالتحاق بالجامعات في الخارج هذا العام.

وكذلك فإن 77 من أصل 165 خريجا من مدرسة إسطنبول الثانوية قدموا بالفعل طلبات لمواصلة تعليمهم خارج تركيا.

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