دمشق (زمان التركية) – أعلن التليفزيون الرسمي السوري، ليلة الأحد الاثنين، وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما.

جاء ذلك في خبر عاجل ذكرته قناة الإخبارية السورية، علمًا أن وليد المعلم كان يشغل كلا من منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم، من دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن المعلم، الذي عُين وزيرا للخارجية في عام 2006، كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشكلات في القلب.

هذا ولم ترد أي أنباء بعدُ عمّن سيتسلم حقيبة الوزارة الخارجية سلفًا لوليد المعلم.