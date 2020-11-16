أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب التركي مراد مراد أوغلو إن تحرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإعلان عن حملة إصلاحات في الاقتصاد والقضاء، جاء بعد حالة الذعر التي انتابته عندما رأى رصيد احتياطي البنك المركزي التركي يتناقص يومًا بعد يوم.

وذكر مراد أوغلو أن حديث أردوغان عن الإصلاحات كان بمقدوره أن يعزز الآمال لو كانت تركيا في عهد ما قبل عام 2002، غير أن البلاد الآن في عام 2020 وأن الجميع يعلم أن أردوغان هو المسيطر والمسؤول عن كل شيء.

وأضاف مشيرا إلى عدم تمتع مؤسسات الدولة بالاستقلالية اللازمة: “أردوغان من يتولى إدارة البلاد منذ 18 عاما. وفي كل عامين يتعهد بإصلاح عدة أمور متدهورة وكأنه منتخب حديثا. قبل نحو شهرين كان يتحدث عن بلوغ الاقتصاد التركي ذروته. وجميعنا شاهدنا تلك الذروة التي يتحدث عنها. كان يعتقد أن الاقتصاد يُدار بالخطابات الرنانة عوضا عن خلق حلول حقيقية، لكن الطريق انتهت”.

وخلال العام الحالي فقد البنك المركزي خلال رئاسة محافظه المقال مؤخرًا مراد أويصال قسما كبيرا من الاحتياطي النقدي في سبيل وقف انهيار الليرة.

ووفق الإحصاءات المالية والمصرفية الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي انخفض إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في 6 نوفمبر الماضي بمقدار 345 مليون دولار.

وبلغ بذلك إجمالي احتياطي النقد الأجنبي بالمركزي التركي 41 مليارًا و 914 مليون دولار. فيما كان يبلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي مستوى 42 مليار دولار و259 مليون دولار في 30 أكتوبر.

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