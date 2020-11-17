أنقرة (زمان التركية) – روى الناجي الوحيد من بين اثنين ألقت بهما قوات الدرك من مروحية عسكرية في ولاية فان التركية، تفاصيل الواقعة التي راح ضحيتها رفيقه المواطن الكردي ثروت تورجوت.

واعتقل عثمان شيبان البالغ من العمر 50 عامًا وسيرفيت تورغوت البالغ من العمر 63 عامًا، من منطقة جاتاك في مدينة فان في 11 سبتمبر، وتم العثور عليهما بعد يومين في العناية المركزة.

وفي مقطع مصور نشر عبر حساب البرلماني والصحفي الاستقصائي أحمد شيك، على تويتر تحدث المواطن الكردي عثمان شعبان بينما لا يزال يتلقى الرعاية الصحية، عن تفاصيل ما تعرض له من تعذيب.

Van Jandarma Komutanlığı’nda, askerlerin kitlesel lincinden sağ kurtulabilen Osman Şiban’ın, birlikte gözaltına alındığı Servet Turgut’un işkencede nasıl öldürüldüğünü anlattığı bu video “önce adalet önce insan” kategorisinde yer alır mı? @adalet_bakanlik @abdulhamitgul https://t.co/HlG7zeX0Dt pic.twitter.com/JSIFRlR6D4 — ahmet şık (@sahmetsahmet) November 16, 2020

“كذبة رسمية”

عثمان شعبان قال إنهما تعرضا للاعتداء من قبل أكثر من 100 جندي .

استندت التقارير الأولية عن الحادث من قبل الجماعات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى تقرير طبي يوضح سبب دخولهما المستشفى على أنه “سقوط من طائرة هليكوبتر”.

ورغم أنه تم دفع القرويين من المروحية لكن ذلك تم بعد هبوطها، أما الادعاء بأنهما سقطا من طائرة هليكوبتر عندما كانت في الجو استند إلى “كذبة رسمية” قالها عناصر الدرك للتغطية على آثار الضرب العنيف الظاهرة على جسد الرجلين.

ونقل تورغوت وشيبان إلى مستشفيين منفصلين وتم إخبار الأطباء أن الاثنين كانا إرهابيين اشتبكوا معهم ثم قفزوا لاحقًا من طائرة مروحية أثناء نقلهم بعد الاعتقال.

سجل موظفو المستشفى لاحقًا هذه الرواية، وجاء في التقرير أن سبب دخول المستشفى “السقوط من ارتفاع” و”السقوط من مروحية”. انتشرت الكذبة على نطاق واسع وبدلا من أن ينجو عناصر الدرك من تهمة التعذيب وجه لهم اتهام أكبر.

وفي بيان صدر في 21 سبتمبر، نفى مكتب حاكم فان التعذيب وزعم أن القرويين نُقلوا إلى المستشفى بعد سقوطهم من جرف أثناء هروبهم من قوات الأمن رغم صدور أمر بالتوقف، الأمر الذي عزز الشكوك، لدى الصحفيين والحقوقيين حيث كان هناك شهود عيان عند ركوب القرويين مروحية الدرك.

وخرج شيبان من المستشفى في 20 سبتمبر وتلقى لاحقًا تقريرًا طبيًا يفيد بأنه لم يتمكن من تقديم بيان رسمي للسلطات.

في 30 سبتمبر، توفي سيرفيت تورغوت البالغ من العمر 55 عامًا، وهو أب لسبعة أطفال، متأثراً بجراحه في وحدة العناية المركزة في مستشفى فان الإقليمي للتعليم والبحوث.

وبحسب شيبان، الذي عانى من فقدان جزئي في الذاكرة بسبب إصابته، اعتقلته مجموعة من الجنود الأتراك مع تورغوت في ريف فان في 11 سبتمبر واقتادوهما إلى قيادة درك فان على متن مروحية.

وفي حديثه إلى وكالة أنباء بلاد الرافدين، ادعى شقيق شيبان، جنكيز، أن الدرك أخذ الضحيتين على مرأى من جميع القرويين، الذين أجبروا على الركوع على ركبهم أثناء اعتقال الرجلين. وأضاف جنكيز أفاد أنه أثناء نقلهم بعيدًا، تعرض القرويون الذين حاولوا ملاحقتهم للتهديد بالقتل من قبل الجنود.

ويقول شيبان إن الجنود أطلعوه في الطريق على جثة متشدد، يُزعم أنه عضو في حزب العمال الكردستاني المحظور، بدعوى أن شيبان يعرفه. عندما قال إنه لم يتعرف على الجثة، ضربه الجنود.

يتذكر شيبان صوتًا واحدًا يقول: “لا تضرب المسن [سيرفيت تورغوت]، فقد يموت”.

يضيف شيبان في الفيديو “هبطت المروحية. رأيت الكثير من الجنود هناك. ربما كان هناك 100 أو 150 جنديًا؛ كانوا مسلحين وجاهزين. في البداية ألقوا جثث [المسلحين] من المروحية، ثم ألقوا بنا”.

“سمعت أحدهم يصيح: هذا الإرهابي ما زال حياً!” ثم هاجمنا جميع الجنود. جاء عشرة أو 20 منهم من أجل كل واحد منا. لا أعرف ماذا فعلوا بنا. لا أعرف ماذا فعلوا بي. ألقوا بنا أرضًا ثم بدأوا في ضربنا. لقد أطلقوا علينا لفظ “الإرهابيين” وهم يضربوننا. نحن قرويون. نحن مواطنون. لا أعرف كم من الوقت استمر. أغمي علي”.

وقال الصحفي أحمد شيك: “حقيقة أن كبار القادة العسكريين في فان انتظروا أمام مجلس فان للطب الشرعي لتشريح جثة سيرفيت تورغوت، إنه أمر بالغ الأهمية”. “هل كنتم هناك للتستر على جرائمكم؟”

على الرغم من مرور أكثر من 50 يومًا على الحادث، فبدلاً من تحديد المسئولين عن جريمة التعذيب، الصحفيين الذين كتبوا عن الحادث قد تم اعتقالهم هو دليل على هذا التستر”.

وكان أربعة صحفيين قد اعتقلوا يوم 9 أكتوبر بسبب تقاريرهم عن الحادث بتهمة نشر دعاية باسم حزب العمال الكردستاني. وفق موقع T 24.

وأعقب شيك مقطع الفيديو تغريدة أشار فيها إلى مسابقة الأفلام القصيرة التي تنظمها وزارة العدل التركية ووجه دعوة إلى وزير العدل، عبد الحميد جول، لترشيح الفيلم، متسائلا بسخرية: “هل سيشارك ضمن فئة “العدالة أولا” أو “الإنسان أولا” بالمسابقة. هذا الشريط المسجل الذي يروي خلاله شعبان ما حدث له بعدما نجا بأعجوبة من محاولة قتله بقيادة قوات الدرك بمدينة فان وكيف مات رفيقه في الاعتقال ثروت تورجوت من التعذيب الذي تعرض له؟”.

هذا وذكر شيك أن وزير الداخلية، سليمان سويلو، أكد صحة الادعاءات المتداولة بشأن دفع بشعبان من داخل مروحية بولاية فان.

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