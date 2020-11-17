أنقرة (زمان التركية) – هدد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، بإمكانية فرض عقوبات على تركيا في بعض القطاعات الاقتصادية، مفيدا أن جميع الخيارات مطروحة.

وكانت فرنسا قد طالبت الاتحاد الأوروبي بإقصاء تركيا من اتفاقية الاتحاد الجمركي لتلمّح بعد ذلك إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على تركيا.

وأضاف بون أن باريس رأت أن إقصاء تركيا من اتفاقية الاتحاد الجمركي لن يلعب دورا مؤثرا وأن فرنسا لا تقف بمفردها في وجه تركيا، قائلا: “اليوم لا تعد أي دولة أوروبية مخدوعة في أردوغان ونظامه، فخلال القمة الأوروبية الأخيرة قررنا منح تركيا فرصة أخيرة غير أن السلطات التركية جددت اختيارها لطريق الاستفزاز والهجوم الممنهج. لا يزال أمامنا الوقت لإصدار قرارات ملموسة، فجميع شركائنا لديهم حق التصويت”.

وتشهد العلاقات بين تركيا وفرنسا توترات متصاعدة، ومؤخرًا حدثت منواشات كلامية بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب الهجمات المتطرفة التي شهدتها فرنسا بجانب الأزمات المتعلقة بأعمال التنقيب التي تجريها تركيا في شمال شرق البحر المتوسط وتدخلها العسكري في سوريا وليبيا.

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