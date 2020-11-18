أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث باتحاد الأعمال المعدنية المتحدة في تركيا عن ارتفاع الحد الأدنى للفقر والجوع بما يفوق الحد الادنى للأجور.

وعكس التقرير ارتفاع الحد الأدنى للجوع بنحو 5.17 ضعف ما كان عليه خلال 17 عاما وارتفاع معدلات التضخم بنحو 4.76 ضعف ما كانت عليه خلال الفترة عينها.

وكشف التقرير عن ارتفاع الحد الأدنى للجوع إلى 2362 ليرة وارتفاع الحد الأدنى للفقر إلى 8169 ليرة، خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح التقرير الذي يصدر شهريا بشكل منتظم أن إجمالي النفقات الشهرية للازمة من أجل التغذية السليمة لأسرة مكونة من أربعة أشخاص يقدر بـ2362 ليرة وهو الحد الأدنى اللازم من أجل التغذية فقط.

وأضاف التقرير أن الحد الأدنى للفقر الذي يرتكز على نفقات الأسرة المتجاوز للحد الأدنى للجوع بلغ 8169 ليرة.

زيادة معدلات التضخم تتجاوز زيادة الحد الأدنى للجوع

وأشار التقرير إلى ارتفاع الحد الأدنى للجوع خمس أضعاف ما كان عليه خلال 17 عاما، ففي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2002 بلغ الحد الأدنى من النفقات اليومية اللازمة لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص من أجل الحصول على التغذية السليمة نحو 15.22 ليرة غير أن هذه النسبة بلغت الآن 78.72 ليرة.

وخلال الفترة عينها ارتفعت معدلات التضخم أربعة أضعاف ما كانت عليه. وكان النصيب الأكبر في النفقات لصالح الألبان ومنتجاتها. فعلى صعيد النفقات اليومية سجلت الألبان ومنتجاتها أعلى تكلفة بحجم نفقات إلزامية بلغ 28.63 ليرة. وبلغت نسبة نفقات الألبان ومنتجاتها من إجمالي النفقات اليومية نحو 36.4 في المئة.

وجاءت اللحوم والبيض والبقوليات في المرتبة الثانية بنسبة نفقات بلغت 28.5 في المئة من إجمالي النفقات اليومية، بينما بلغت نسبة الخضروات والفاكهة من إجمالي النفقات 13 في المئة وبلغت نسبة الخبز والمعكرونة 9.8 في المئة.

هذا وتم حساب الحد الأدنى للجوع والفقر في ثلاث مدن كبرى في إطار التقرير، حيث بلغ الحد الأدنى للجوع في إسطنبول 2533 ليرة وفي إزمير 2591 ليرة وفي أنقرة 2317 ليرة.

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