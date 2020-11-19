أنقرة (زمان التركية) – هاتف الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية مدحت سنجار رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدرار أوغلو، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، ليعلن دعمه له بعد تعرضه للتهديد من قبل زعيم المافيا علاء الدين تشاكيجي.

وتعرض كليجدار أوغلو للتهديد من قبل تشاكيجي عبر تغريدة على تويتر دعاه فيها إلى “العودة إلى العقل”، وحذره من أن يضع زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف أردوغان، في الكفة عينها مع خونة الوطن، مهددًا إياه بإجلاسه على ما سماه “الخازوق”، وهو الأمر الذي دفع زعيم المعارضة إلى رفع دعوى ضد زعيم المافيا الذي خرج من السجن مؤخرًا بقانون العفو العام الذي أعده حزب الحركة القومية، ليشمل المدانين جنائيًا دون معتقلي الرأي.

سنجار أكد على تضامنه مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، ضد تهديدات وإهانات تشاكيجي، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تعد هجوما بشعا على الديمقراطية.

حزب الشعوب الديمقراطي، أعلن عن المكالمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء في البيان الذي نشره الحزب: “اتصل رئيسنا المشارك مدحت سنجار برئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو وصرح بأن التهديدات التي وجهت إليه برسائل تعد هجومًا بشعًا على السياسة والديمقراطية. وأكد أن الوحدة الديمقراطية أصبحت أكثر إلحاحا وأهمية من أي وقت مضى في مواجهة هذه التطورات الخطيرة، ونقل رسائل التضامن معه”.

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