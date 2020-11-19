أنقرة (زمان التركية) – أقدم مجهولون في ولاية سعرد شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية على إشعال النيران في مسجد عمره 130عاما.

وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق الذي أسفر عن خسائر فادحة في هيكل امسجد وجعله غير قابل للاستخدام.

وقع الحادث في مسجد الشيخ “معروف” الذي يعود تاريخه إلى 130 عاما في حي كاراكول بمركز مدينة سعرد.

وفور رؤيتهم للنيران قام المواطنون بإبلاغ فرق الإطفاء التي توجهت على الفور إلى مقر الحريق.

وخلوغم إخماد الحريق إلا أنه تسبب في تدمير المسجد كليا.

هذا وبدأت الشرطة تحقيقا للقبض على الأشخاص المتسببين في الحريق.

يذكر أن يوم الأحد الماضي اندلع حريق هائل، في مسجد فانيكوي التاريخي بشارع أوسكودار في إسطنبول وتسبب في دماره بشكل كلي، فيما لم يعرف سبب اشتعال النيران، وتعهد الرئيس أردوغان بإعادة المسجد إلى ما كان عليه.

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