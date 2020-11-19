أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي فاتح آلتايلي أنا تركيا تشهد 50 ألف إصابية يوميا بفيروس كورونا، في الوقت الذي تقول فيه أحدث بيانات وزارة الصحة أن العدد يتجاوز 4 آلاف إصابة بقليل.

في مقاله اليوم بصحيفة خبر ترك التركية، ذكر آلتايلي في مقاله بعنوان “50 ألف إصابة يوميا” ان إسطنبول تسجل 20 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد الأمر الذي يعني تسجيل تركيا 50 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا.

وأضاف آلتايلي أن السلطة الحاكمة في تركيا ليس لديها أي رؤية بشأن كيفية عرقلة الفيروس وإلى أي مدى يمكنه الانتشار موضحا أن ملايين العاملين والمطاعم أصبحوا كبش فداء للفيروس وأن الخيار الوحيد للحد من سرعة انتشار الفيروس هو الإغلاق الكامل لمرة واحدة ولمدة أسبوعين على الأقل.

وفي انتقاد لقرار الرئيس اردوغان حظر التجوال في عطلة نهاية الأسبوع، أكد آلتايلي أنه لا يمكن عرقلة انتشار الفيروس بالاكتفاء بإغلاق المطاعم ومنع النزهات الليلية، قائلا: “الإغلاق التام لمدة 15 يوما سيعرقل الفيروس ولن تتسبب مدة الأسبوعين في إفلاس أحد، لأن البعض سيتحدثون عن ديونهم الضريبية والقروض وأن هذا الأمر سيؤثر عليهم. الإغلاق لمدة أسبوعين سيرجئ سداد تلك الديون لمدة أسبوعين بدون أية شروط”.

وأوضح آلتايلي أن الحكومة التركية ليست بثراء نظيراتها في ألمانيا وبريطانيا غير أن الوضع الحالي في تركيا خطير للغاية، قائلا: “المعلومات التي تمكنت من جمعها تشير إلى رصد 20 ألف مسحة إيجابية في إسطنبول يوميا. وإن كانت إسطنبول تمثل 40 في المئة من إجمالي الإصابات مثلما صرح وزير الصحة فهذا يعني 50 ألف إصابة جديدة يوميا في شتى ربوع تركيا. وبالنظر إلى إجراء السلطات 150 ألف مسحة يوميا فهذا يؤكد مرة أخرى نسبة الثلاثين في المئة”.

وتستعد تركيا لتطبيق حظر تجوال جزائي في عطلة نهاية الأسبوع، بداية من يوم غد الجمعة.

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