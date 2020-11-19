أنقرة (زمان التركية) – نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” تعليق مسؤول حكومي تركي سابق، على استقالة وزير الخزانة والمالية، برات ألبيراق، خلال تصريحات له مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

المسؤول الحكومي الذي رفض ذكر اسمه، أكد أن تركيا أصبحت دولة تحكمها عائلة واحدة، ومشاكل هذه العائلة تهدر طاقة تركيا.

وأضاف: “في ظل الديمقراطية الطبيعية يتحدث الناس عن مشاكل الأحزاب السياسية، أو الصعوبات السياسية، أو الخلافات داخل مجلس الوزراء. لكن في تركيا الوضع مختلف، حيث يتم الحديث عن القضايا العائلية للحزب الحاكم. كيف أصبحنا على هذا النحو؟

وعلقت فايننشال تايمزبالقول إن الحياة السياسية لألبيراق انتهت على الأرجح، كما سيواجه جاريد كوشنر، الذي عمل مستشارًا لدونالد ترامب المصير نفسه.

المقال الذي أكد بشكل مستمر على أن ألبيراق كان صهر أردوغان، نقل عن الأستاذ في معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا، دارون عجم أوغلو، قوله بأن ألبيراق يشغل منصبه بفضل والد زوجته، واستطاع أن يكون مؤثرًا للغاية، فقد شكل فريقًا يتصرف بشكل مستقل ويقوم بخطوات مدمرة للغاية.