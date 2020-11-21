أنقرة (زمان التركية)ــ أصدرت السلطات القضائية في تركيا قرارا بسجن 20 شخصًا يشتبه في أنهم عناصر في تنظيم داعش كانوا يجهزون لعمليات إرهابية في تركيا.

وبعد اعتقال 3 مشتبه بهم آخرين في العملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ولايتي أضنة وموغلا من قبل فرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن المحافظة، ارتفع عدد المعتقلين إلى 22.

وزعم أن المشتبه بهم خططوا لخطف واعتقال نواب في البرلمان وكبار المسئوليين الحكوميين ورجال الأعمال والمجموعات السياحية والمدعين العامين وحراس البازار والأحياء وضباط الشرطة وقاعدة إنجرليك الجوية وقنصلية أضنة الأمريكية.

وقد تقرر أن المشتبه بهم، الذين عقدوا العزم على معاقبة الجناة في ما يسمى بالمحاكم التي أنشأوها، متورطون في 21 جريمة مثل التهديد والترويع والإصابة بالسلاح الأبيض.

وقالت السلطات إنه عثر في مكتبة على حوالي 500 جرام من المتفجرات مصنعة من خليط مادتي TNT و RDX.

وصدر قرار من المحكمة باستمرار اعتقال 20 من المشتبه بهم، فيما تم الإفراج عن 2 منهم بشرط الرقابة القضائية.

في عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في 8 نوفمبر ، تم اعتقال 18 مشتبهًا في أضنة وشخص واحد في موغلا. وضبط حوالي 500 جرام من المتفجرات والمسدسات وبندقيتين ووثائق تنظيمية ومواد رقمية في منازل وأماكن عمل المشتبه بهم.

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