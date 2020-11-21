أنقرة (زمان التركية)- هبط مظلي التركي، يدعى محمود أرتونتش، في لبنان، محدثا جدلا حول أسباب إقدامه على ذلك.

أرتونتش هبط صباح يوم الجمعة في منطقة الزهراني في لبنان، وحظي باهتمام واسع من الموجودين على الساحل، فيما استنفرت القوات الأمنية في المنطقة.

مظلي تركي يهبط على شاطئ عدلون الجنوبية pic.twitter.com/3NJgxVUXZP — abo ali (@aboali42078577) November 20, 2020

وبدأ الجيش اللبناني في إجراء تحريات عن التركي أرتونتش.

وأوضح أرتونتش الذي تم اعتقاله من قبل الأمن اللبناني، والتحقيق معه من قبل المخابرات، أنه اضطر للهبوط على سواحل لبنان بسبب الرياح.

وانطلقت مفاوضات دبلوماسية بين تركيا ولبنان بشأن أرتونتش.

وقال لسفير تركيا هاكان تشاكل، إن “المواطن التركي محمود أرتونش، جاء اليوم (الجمعة) إلى لبنان، في إطار ممارسة رياضة التحليق، حسب اتصاله بالخط الساخن للسفارة”.

ووفق وكالة الأناضول نفى هاكان، “الأنباء التي زعمت أن المظلي أرتونش، دفعته الرياح خلال تحليقه بمظلته من جنوبي تركيا إلى الشواطئ جنوبي لبنان”.

وأوضح أن “توقيف أرتونش لدى الجيش اللبناني هو طبيعي، بعد سقوطه بمظلته بالقرب من مركز عسكري، وأن السفارة تتابع عن كثب الموضوع”.