أنقرة (زمان التركية) – هنأ عضو المجلس الاستشاري الرئاسي التركي، بولنت أرينتش، جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تهنئة أرينتش جائت من خلال سلسلة تدوينات على تويتر.

أرينتش قال: “مبروك لجو بايدن وكمالا هاريس لانتخابهما كرئيس ونائب رئيس في الولايات المتحدة”.

وذكر أرينتش أن تركيا والولايات المتحدة تتمتعان بشراكة استراتيجية وعلاقات تحالف قائمة منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أن التفاهم والتعاون المتبادل هما أساس هذه العلاقة.

وحول التصريحات الصحفية السابقة التي أطلقها جو بايدن ضد أردوغان، قال

مستشار الرئيس: “تسببت بعض الكلمات للرئيس المنتخب حديثا، والمتعلقة بالسياسة الداخلية التركية، في ردود فعل مبررة للغاية من الشعب التركي. نود أن نصدق أن هذه الكلمات تم وضعها في نطاق الدعاية الموجهة نحو السياسة المحلية خلال الحملة الانتخابية وأن السيد بايدن لم يكن لديه هذه الأفكار حول بلدنا”.

واستمر أرينتش قائلاً: “بالنسبة لنا جو بايدن هو الشخص الذي يدافع عن حقوق البوشناق المسلمين الذين عانوا من الإبادة الجماعية في حرب البوسنة. آمل أن تساهم الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب في التطورات المفيدة القائمة على الثقة المتبادلة والحوار من خلال فتح صفحة جديدة بين البلدين الصديقين والحليفين”.

وكان حساب نبض تركيا نشر تغريدة في اليوم الذي أعلن فيه صهر أردوغان وزير المالية برات ألبيراق قال فيها: “أردوغان المتقلب سيبرز في الفترة الجديدة أسماء معتدلة مثل أرينتش ليقوموا بصياغة علاقاته مع الإدارة الأمركية الجديدة”.

الاستقالة جاءت بعد انتقاد بولند أرينتش إنكار صهر #أردوغان وجود مشاكل اقتصادية هذه الخطوة تكشف أن أردوغان "المتقلب" سيبرز أسماء معتدلة مثل أرينتش ليقوموا بصياغة علاقاته مع الإدارة الأمركية الجديدة وفي هذه الحالة سيغضب #بوتين/ #ووسيا ولا يمكن التوقع بم سيعاقب حصان طراوده حينئذ https://t.co/cz6yqkVwoW — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) November 8, 2020

وتخشى حكومة الرئيس أردوغان من أن يفرض الرئيس جو بايدن عقوبات على تركيا بسبب امتلاكها منظومة الدفاع الروسية S 400 وقضية خرق العقوبات الأمريكية على إيران، المتورط فيها بنك حكومي تركي ومسئولين كانوا تحت قيادة الرئيس أردوغان.

وسبق وأن هاجم جو بايدن الرئيس التركي رجب أردوغان وتعهد بدعم المعارضة التركية، للإطاحة به.

والأسبوع الماضي بعث عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي بخطاب إلى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بخصوص سياسات الولايات المتحدة المستقبلية تجاه تركيا، طالبوا بإعادة النظر في سياسات الولايات المتحدة تجاه تركيا.

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