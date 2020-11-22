أنقرة (زمان التركية) – حقق نادي بشكتاش فوزًا مستحقًا على منافسه وبطل الدوري التركي لكرة القدم خلال الموسم السابق، نادي باشاك شهير، خلال مباريات الأسبوع التاسع للدوري الممتاز.

وتمكن نادي بشكتاش من هز شباك باشاك شهير ثلاث مرات خلال المباراة التي انتهت بفوز بشكتاش بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنادي باشاك شهير.

وشهدت الدقيقة الرابع والأربعين من الشوط الأول أولى أهداف المباراة عبر لاعب نادي بشكتاش،عطيبة. وعزز بشكتاش تقدمه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول بهدف لاعبه لارين.

وخلال الشوط الثاني من المباراة حصل نادي بشكتاش على ضربة جزاء بسبب ملامسة يد لاعب باشاك شهير، محمد توبال، تصويبه لاعب نادي بشيكتاش، أبو بكر. وغادر توبال المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليواصل نادي باشاك شهير المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وأهدى أبو بكر ناديه الهدف الثالث بتسديده ضربة الجزاء في شباك نادي باشاك شهير.

وتمكن نادي باشاك شهير من إحراز هدفين في الدقيقة الحادية والثمانين والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني عبر لاعبه جولبراندسن.

وانتهت المباراة بفوز غالي لنادي بشكتاش على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبهذا ارتفع رصيد بشكتاش إلى 13 نقطة بعد خوضه ثمان مباريات، بينما ظل رصيد باشاك شهير عند 13 نقطة بعد خوضه تسع مباريات.

وخلال مباريات الأسبوع العاشر سيلتقي بشكتاش مع منافسه فنربهشه، بينما سيستضيف نادي باشاك شهير منافسه دنيزلي سبور.

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