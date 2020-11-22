أنقرة (زمان التركية) – تصدرت هولندا الدول الغير ناطقة باللغة الإنجليزية في إجادة مواطنيها الإنجليزية، بحسب التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة التعليم أولا التي تقوم بقياس تدريس اللغة الإنجليزية حول العالم وتختبر مدى كفاءة اللغة بهذه الدول.

وجاءت الدنمارك في المرتبة الثانية تلتها فنلندا في المرتبة الثالثة، بينما تذيلت كل من تركيا وأذربيجان الدول الأوروبية من الناحية الإقليمية في إجادة اللغة الإنجليزية.

وتضمن مؤشر إجادة اللغة الإنجليزية لعام 2020 نحو 100 دولة حول العالم. وخلال هذا العام جاءت تركيا ضمن فئة المستوى المنخفض في اللغة الإنجليزية، حيث احتلت المرتبة التاسعة والستين من بين الدول المئة التي تضمنها المؤشر.

واحتلت دول شمال أوروبا والدول الاسكندنافية كهولندا والدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج المراتب الخمس الأولى في إجادة اللغة الإنجليزية من بين الدول الغير ناطقة بها، وتلتها كل من النمسا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا وسنغافورة.

وتصدرت هولندا القائمة بفارق كبير، حيث حصلت هولندا على 652 نقطة. وصعدت الدنمارك هذا العام إلى المرتبة الثانية بعدما كانت قد احتلت المرتبة الرابعة خلال العام الماضي متفوقة على كل من فنلندا والنرويج، حيث حصدت الدنمارك هذا العام 632 نقطة.

هذا وحصلت فنلندا على 631 نقطة، بينما حصلت كل من النرويج والسويد على 625 نقطة لكل منهما.