أنقرة (زمان التركية) – توفي طالب عسكري مفصول تعسفيًا من أكاديمية القوات الجوية التركية، في تركيا، بعد معاناة مع مرض سرطان العظام.

الطالب يوسف كورت، كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد، على خلفية الاتهام بالانتماء إلى حركة الخدمة، التي تزعم الحكومة التركية بوقوفها وراء الانقلاب الفاشل في منتصف يوليو 2016 بينما تصف المعارضة التركية وتقارير استخباراتية عالمية الانقلاب بأنه مدبر من قبل الرئيس رجب أردوغان من أجل خلق الذريعة اللازمة لتصفية المعارضين من العسكريين والمدنيين.

أعلنت نبأ وفاة يوسف كورت البالغ 25عاما، ملك تشاتين قايا، والدة صديقه الطالب طه فرقان تشاتين كقايا، من خلال منشور علىتوير.

وكتبت ملك في المنشور: “يوسف حلق بعيدًا. هل سيحييه ويستقبله هناك مراد ورجب الذين قضيا نحبهما قبله وسبقاه إلى الدار الآخرة؟ هل سيقولون له أهلا بك يا أخي؟ ليكن مكانك الجنة يا حبيبي”.

وحُكم على يوسف كورت بالسجن المؤبد في إطار قضية ضمت 72 متهمًا، 70 منهم طلاب فصلوا من أكاديمية القوات الجوية.

كان يوسف كورت من بين الذين نقلهم قادتهم ليلة الانقلاب إلى جسر السلطان محمد الفاتح عندما كان طالبًا في السنة الثانية في أكاديمية القوات الجوية، وأصدرت المحكمة حكما بالسجن المؤبد على هؤلاء المتهمين وصدر بحقهم مذكرة توقيف، إلا أن يوسف كورت تم إطلاق سراحه مع حظر سفره للخارج بسبب المشاكل الصحية التي كان يعاني منها.

وكانت ملك تشاتين قايا كتبت تدوينة على تويتر تكشف إصابة يوسف كورت بمرض السرطان، قائلة: “الطالب العسكري يوسف كورت (25 عامًا)، الذي اشتد عليه مرضه سرطان العظام بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، موجود حاليًا في المستشفى. حالته حرجة. إن السلطات جعلت أمثال هؤلاء الشباب الأبرياء في العشرينات من العمر أصحاب هموم وغموم.. نغّص الله عليهم الدنيا وكدّرها!”، على حد قولها.

وهذا الشهر ألعنت السلطات التركية اعتقال 42 من طلاب الكليات العسكرية الذين فصلوا بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال الآلاف.

كما أنه بعد انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، تم فصل الآلاف من الطلاب العسكريين وحكم على البالغ عددهم 259 طالبًا عسكريا بالسجن المؤبد باعتبار أنهم شاركو في محاولة الانقلاب، ذلك رغم أنهم نفذوا أوامر قادتهم بالنزول إلى الشارع فقط.

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