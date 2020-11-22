أنقرة (زمان التركية) – أعدت مؤسسة “سيتا SETA” للبحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعروفة بقربها من حكومة حزب العدالة والتنمية، تقريرا يتضمن معلومات حول تجنيد الأطفال في الجيش السوري الحر.

“سيتا” نشرت باللغتين “التركية والإنجليزية” تقريرا في 18 من نوفمبر، أعده الباحث عمر أوزكيزليجيك، عن الجيش السوري الحر، الذي أصبح ضمن تكتل يطلق عليه بـ “الجيش الوطني السوري”، لكن المصير النهائي للتقرير كان الحذف.

في مقدمة التقرير، قال المنسق العام لسيتا برهان الدين دوران، وهو أيضًا عضو في مجلس الأمن الرئاسي والسياسة الخارجية، إن هذا التقرير يقدم معلومات عن الجيش الوطني السوري، حليف تركيا في سوريا، مشيرا إلى أنه رغم وجود تقارير مماثلة في تركيا، إلا أن هذا التقرير هو الأول في مجاله من حيث توفير أرقام وبيانات ملموسة.

جاء في التقرير أنه تم استخدام بيانات استطلاع الرأي التي أجري على الإنترنت في الفترة ما بين 11-18 ديسمبر 2019 بمشاركة 1151 من ميليشيات الجيش الوطني السوري، المشاركة في عملية نبع السلام مع القوات المسلحة التركية.

في التقرير، أفاد 7.85٪ من عناصر ميليشيا الجيش الوطني السوري الذين أجابوا على الاستطلاع أنهم تتراوح أعمارهم بين 18-20، بينما قال 3.66٪ فقط أنهم قاتلوا في صفوف الجيش الوطني السوري لمدة عامين أو أقل.

كشفت هذه البيانات أن ما لا يقل عن أربعة في المائة من مقاتلي الجيش الوطني السوري، الذين شملهم الاستطلاع بدأوا القتال في الحرب الأهلية السورية عندما كانوا أقل من 18 عامًا.

وبعد ذلك حذفت سيتا التقرير من على موقعها الرسمي. وسبق أن انعكست بيانات مشاركة الأطفال في الحرب الأهلية السورية بتقارير الأمم المتحدة.

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