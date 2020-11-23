أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن نتائج تحاليل كورونا تكشف أن 20 في المئة من مواطنيها، الذين قاموا بزيارة تركيا مؤخرا، جاءت إيجابية.

ووفق البيانات الرسيمية سجلت تركيا أكثر من 6 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا مساء الأحد في زيادة بعدد الإصابات اليومي بمقدار ألف حالة خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان أن نتائج تحاليل كورونا لـ 197 مواطنا على الأقل من بين 988 مواطن قاموا بزيارة تركيا خلال الفترة بين الأول والثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جاءت إيجابية مؤكدة أن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى.

وتشير البيانات الواردة على موقع Intellinews إلى أن بلغاريا احتلت المرتبة الثانية ضمن أعلى الوجهات الخارجية، التي أصيب المواطنون الاسرائيليون بفيروس كورونا المستجد خلال زيارتها، بعد تركيا بمعدل إصابات بلغ 13 في المئة ثم الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بمعدل إصابات بلغ 6 في المئة واليونان في المرتبة الرابعة بمعدل إصابات بلغ 3 في المئة.

تفشي كورونا في تركيا

وأضاف موقع Intellinews أن فيروس كورونا بلغ مرحلة يصعب السيطرة عليها في تركيا وأن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة التركية لا تعكس الحقيقة مفيدا أن نسبة امتلاء المستشفيات في تركيا تجاوزت الخمسين في المئة.

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