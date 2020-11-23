(زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث، أن تحالف الجمهور الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية سيخسران خمس مدن كبرى وبلدة في حال عقد انتخابات محلية اليوم.

وعبر قناته الشخصية بموقع يوتيوب ذكر رئيس مؤسسة أوراسيا لاستطلاعات الرأي والأبحاث، كمال أوزكيراز إن البلديات الستة التي سيخسرها العدالة والتنمية والحركة القومية في حال انعقاد انتخابات محلية.

وذكر أوزكيراز أن الإحصاءات تشير إلى انتزاع حزبي الشعب الجمهوري والخير بلديات بورصا وباليكسير من قبضة العدالة والتنمية وانتزاع حزب الخير بلديات مانيسا ودنيزلي وأوشاك وسامسون من قبضة الحركة القومية.

هذا وأكد أوزكيراز أن أداء الحكومة التركية ينعكس على البلديات أيضا.

وكانت المعارضة فازت في انتخابات المحليات عام 2019 بالبلديات الكبرى، حيث فشل حزب العدالة والتنمية في الوصول إلى أنقرة وإسطنبول وإزمير.

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