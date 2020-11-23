أنقرة (زمان التركية)ــ أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن 17 عامًا وشهرا واحدا على الكاتب الصحفي البارز محمد بارانسو، ليدفع ثمن تحالف أردوغان مع الدولة العميقة.

ووجهت المحكمة إلى برانسو الكاتب في صحيفة طرف تهمة إفشاء وثائق سرية للدولة.

وكان محمد بارانسو نشر عبر جريدة طرف المغلقة وثائقا تفضح مخطط انقلاب “المطرقة” على حكومة الرئيس رجب أردوغان.

الوثائق التي نشرها الصحفي التركي في عام 2010 دفعت النيابة العامة لفتح تحقيقات أسفرت عن اعتقال عدد كبير من الضباط والجنرالات خططوا لإجراء انقلاب عسكري عام 2003، على أردوغان.

إلا أنه كان من المثير أنه تم الإفراج عن المدانين في قضية انقلاب المطرقة بعد، واقعة فضائح الفساد والرشوة عام 2013، التي أغلق التحقيق فيها بأمر من الرئيس رجب أردوغان، الذي تحالف لاحقا مع كيان الدولة العميقة.

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