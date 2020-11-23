كركوك (زمان التركية)ــ أفادت تقارير بالعثور على مقبرة جماعية تحتوي على جثث 50 شخصًا يُزعم أنهم قتلوا على يد تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من ناحية الرشاد جنوب كركوك، العراق.

صرح قائد عمليات كركوك، الفريق سعد حربية، أنه تم العثور على مقبرة جماعية تضم 50 جثثًا لقتلى داعش بالقرب من ناحية الرشاد.

وفي إشارة إلى اكتشاف المقبرة الجماعية خلال عمليات لقوات الشرطة الاتحادية العراقية في المنطقة، أشار حربية إلى بدء العمل على انتشال الجثث من المقبرة. وفق وكالة الأناضول.

وذكر حربية أنه ليس من الواضح من أو لمن تنتمي الجثث، وذكر أن التحقيقات بشأن تحديد الهوية قد بدأت.

وكان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي أعلن الانتصار على داعش في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

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