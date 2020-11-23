أنقرة (زمان التركية) – سخر رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو من تغير موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجأة تجاه الاتحاد الأوروبي.

داود اوغلو اعتبر أن أردوغان غير صادق في قوله: “نرى أنفسنا في أوروبا وليس في مكان آخر، ونهدف إلى بناء مستقبلنا معها” .

يأتي ذلك في ظل تهديدات متزايدة بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي بشهر ديسمبر المقبل.

وقال داود أوغلو إن أردوغان الذي كاد أن يعلن الحرب على أوروبا قبل عامين يبدو أنه توجه الآن إليها.

وتابع داود أوغلو: “بادئ ذي بدء، المصداقية والثقة أمران أساسيان. إذا استيقظ حاكم أي بلد كل صباح وقال ما يدحض ما قد قاله في اليوم السابق، فلن يكون هناك ثقة في هذا البلد”.

ونوّه داود أوغلو بأن أردوغان ليس صادقًا ومخلصا في تصريحاته المتعلقة بإجراء إصلاحات قضائية لإزالة الانتهاكات، مستدلاً على ذلك باستمرار الاعتقالات الجماعية التعسفية كل يوم.

وفي سياق منفصل، تحدث رئيس حزب المستقبل عن اعتقال رجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا، والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، حيث أوضح أنه معارض بالأساس للاحتجاز السابق للمحاكمة، وأضاف: “فالحبس الاحتياطي انتهاك لحقوق الإنسان والحريات، وأن المحاكمات طويلة المدى تزعزع الثقة في العدالة وتلقي وضعًا مشكوكًا فيه على العدالة”.

وأكد داود أوغلو أن الجميع في تركيا يطالب الآن بالعدالة والحرية وبوضع اقتصادي يليق بالإنسان العادي.

رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، وجه هو الآخر نقدا حادا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب تبديل مواقفه السياسية بوتيرة متسارعة، سائلا إياه: “هل تعتقد أن الجميع أعمى والعالم غبي؟”.

باباجان قال إن أردوغان الذي كان يوجه انتقادات حادة لأوروبا قبل فترة قصيرة، بدأ في إرسال رسائل معتدلة إليها الآن.

وطالب باباجان أردوغان بإبطاء سرعة تغيراته وانقلاباته بعض الشيء، لكي يتمكن من مسايرته الكثير من الصحفيين المؤيدين ومجموعة “مجموعة البجع” -الذباب الإلكتروني التابع لحزب العدالة والتنمية-، حيث إنهم ليسوا ناجحين بالقدر الكافي، لأخذ منعطفات سريعة مثل التي يتخذها أردوغان يسارا ويمينا.

وأوضح باباجان، أن حكومة العدالة والتنمية عندما أدركت غرق الاقتصاد، بدأت في الحديث عن الاتحاد الأوروبي ومعانقتها.

وتابع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم: “في رأيهم، يسعون إلى اتخاذ خطوات من شأنها خداع المستثمرين. دعونا نسألهم باقتباس من الشاعر والكاتب التركي الراحل ضياء باشا: هل تعتقد أن الجميع أعمى والعالم غبي؟”.

–