أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الصحفي التركي، أحمد طاقان، إن استقالتة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قريبًا لن يكون بالخبر المدهش بالنسبة له.

طاقان الذي سبق أن شغل منصب مستشار الرئيس التركي السابق عبد الله جول، كتب مقالا في الـ21 من نوفمبر بصحيفة “كوركوسوز” التركية، قال في إشارة إلى تغيرات محتملة بهيكل الحكومة: “لن أشعر بالدهشة إذا تلقيت خبر استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو قريبا، عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. وأنتم أيضا لا تندهشوا”.

يأتي ذلك عقب استقالة وزير المالية بيرات البيرق من منصبه عبر تطبيق انستجرام.

وزعم طاقان، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو من أمر مستشاره بولنت أرينتش بالظهور على الشاشات والحديث مجددا إلى الرأي العام، وهو فعل ذلك وطالب في تصريحاته مؤخرا بإطلاق سراح الزعيم الكردي المسجون منذ 2016 صلاح الدين دميرطاش ورجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا.

في حين أن إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان زعم أن تصريحات أرينتش في هذا الصدد تصريحات شخصية لا تلزم الحكومة ولا الرئاسة، ولا تعبر عن رأي الحكومة والرئاسة،.

ثم خرج أردوغان أمس على الشاشات وقام بتوبيخ مستشاره أرينتش بسبب تصريحاته المذكورة، متهمًا إياه بإشعال الفتنة، ومؤكدًا أنه لا يزال يحتفظ برؤيته عن المعتقلين الذين وجه لهم تهمة الانقلاب على حكومته من خلال أحداث جيزي بارك في 2013.

وأشار طاقان إلى أن أردوغان يمكن أن يفكر في العودة إلى النظام البرلماني إذا كان ذلك سيشكل مخرجًا آمنًا له.

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