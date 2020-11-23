أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار إنه من الواضح والصريح وجود مشكلات مع الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة ابتعاد الإدارة الامريكية عن لغة التهديدات والوعيد والتلويح بفرض عقوبات على تركيا.

جاد ذلك خلال مشاركته في النسخة الثانية عشر من منتدى هاليفاكس للأمن الدولي.

وأضاف أكار أن تركيا والولايات المتحدة حليفان منذ نحو 70 عاما وتجمعهما علاقات وطيدة ذات أهمية استراتيجية، قائلا: “نتمنى العمل بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة، فمن الواضح أن بعض المشكلات ألقت بظلالها على العلاقات التركية – الأمريكية وشراء منظومة الاس 400 الروسية تشكل مشكلة كبيرة. أريد أن أوضح أن هدفنا من شراء المنظومة الروسية هو توفير الحماية الجوية والصاروخية ل83 مليون مواطن تركي”.

وأكد أكار أن أمن تكنولوجيا طائرات أف 35 يمثل أهمية كبيرة لتركيا بقدر أهميته للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: “نعلم أن للولايات المتحدة تخوفات بهذا الصدد، لكننا عازمون على إنهاء هذه المخاوف. علينا الابتعاد عن لغة التهديدات والوعيد والتلويح بفرض عقوبات أثناء تناول الخلافات بين حليفين منذ 70 عاما مهما حدث”.

وقال أكار إن تركيا تلعب دورا أساسيا بشكل كبير في مساحة كبيرة تضم أيضا المنطقة العابرة للمحيط الأطلسي.

هذا وشدد أكار على ثقته في مواصلة أمريكا كقوة دولية وتركيا كقوة إقليمية إكمال بعضهما البعض ومواصلة علاقاتهما التحالفية القائمة على القيم المشتركة والروابط المشتركة الممتدة منذ القديم وتقديم إسهامات مهمة في إقرار الأمن والسلام.

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