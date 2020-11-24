أنقرة (زمان التركية) – شككت رئيسة حزب الخير المعارض في تركيا، ميرال أكشنار، بقدرة الرئيس رجب أردوغان في تنفيذ إصلاحات في الاقتصاد والقضاء.

أكشينار بررت شكوكها لأنها تجد أردوغان يفتقر إلى الإرادة لإجراء الإصلاحات، قائلة: “أنت لا تمتلك الإرادة لإجراء الإصلاحات التي تتحدث عنها ولا يتمتع تشكيلك الوزاري بالكفاءة لتنفيذ هذه الإصلاحات. سيد أردوغان توقف على تسويق حرصك على الحفاظ على منصبك لهذا الشعب تحت مظلة الإصلاحات”.

وفي كلمتها خلال اجتماع تكتلنواب حزب الخير في البرلمان أفادت أكشنار أن حكومة حزب العدالة والتنمية، لم تفي بالوعود التي قطعتها للمدرسين قائلة: “أحذر القائمين على السلطة من هذا المنبر وأقول لهم إن الثعلب سيتجاوز الشتاء لكنه لن ينسى الصقيع الذي عانى منه. المدرسون أيضا لن ينسوا أبدا الـ18 عاما هذه. لن ينسوا أبدا اضطرارهم لشغل وظيفة إضافية لعجزهم عن توفير احتياجاتهم المالية. لن ينسوا أبدا من قاموا بتحويل هذه الوظيفة المقدسة إلى عمالة موسمية”.

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