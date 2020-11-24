أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تنتظر أن يعترف الاتحاد الأوروبي بالأخطاء التي ارتكبها وأن يدرك القيمة التي ستقدمها عضوية تركيا إلى الاتحاد.

تصريحات جاويش اوغلو جائت أثناء جلسات مناقشة موازنة وزارة الخارجية لعام 2021 بلجنة الموازنة والتخطيط البرلمانية.

ياتي ذلك بعد أيام من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وذكر خلالها أنهم لا يرون تركيا ضمن أية ائتلافات أخرى سوى الاتحاد الأوروبي ويتصورون مستقبل تركيا ضمن صفوف أوروبا.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو بعد أن استدعت الحكومة التركية يوم الاثنين مبعوثي الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وألمانيا يوم الاثنين للاحتجاج على محاولة ألمانية لتفتيش سفينة شحن تركية بحثًا عن شحنة أسلحة مشتبه بها إلى ليبيا.

وفيما يخص العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة أفاد جاويش أوغلو أن الحكومة التركية ستبذل الجهود اللازمة لوضع العلاقات بين البلدين على مسار إيجابي بما يتوافق مع المصالح الاستراتيجية للبلدين.

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