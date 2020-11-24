أنقرة (زمان التركية) – بينما رفع البرلماني حزب الشعب الجمهوري، سليمان جيرجين، لافتتين تسلطان الضوء على مشاكل أصحاب الأعمال التجارية في تركيا، عملت عناصر الشرطة على منع مستشار النائب البرلماني من التقاط صورة له.

وبدأت أمس الإثنين لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان جلسات مناقشة موازنة وزارة التجارة لعام 2021، وخلال الجلسات حمل جيرجين لافتات موجهة إلى وزيرة التجارة، روهصار بكجان، حملت عبارات “ليس الفيروس من سيقتل التجار بل التقصير”، و”تم استنزاف التجار الذين أغلقت محلاتهم وباتو في موقف صعب”، “الدعم للتجار من أجل الإيجار والفواتير والنفقات”.

ووجه جيرين كلمة إلى الوزيرة قائلا: “يا سيدة روهصار التجار ينتظرون الدعم”.

في تلك الأثناء توجه أحد أفراد الشرطة إلى مقاعد النواب وحاول منع مستشار جيرجين من التقاط صورة له، وهو ما دفع نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، محمد بكار أوغلو، إلى توجيه انتقادات للشرطي وإخراجه من القاعة.

ماذا تفعل الشرطة هنا؟

ووقعت مناوشة كلامية بين بكار أوغلو ونواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث دافع نواب الحزب الحاكم عن الشرطى بقولهم إن الشرطي يقوم بواجبه. بينما قال بكار أوغلو: “هذا ليس عمله. النائب زميلنا يوجه رسالة إلى السيدة روهصار ومستشاره يقوم بتسجيلها. ماذا يفعل الشرطي هنا؟ كيف يمكن للشرطي التدخل في شؤون البرلمان؟”.

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