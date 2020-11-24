القاهرة (زمان التركية) ـ أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب التابع للأزهر في مصر نتائج مسابقات “مواهب وقدرات” في موسمها الأول 2020 من خلال وحدة البحث والإبداع والتعلم المستمر تحت شعار “تنوع وتعايش” لجميع الطلاب الوافدين المقيدين بالأزهر الشريف بمختلف مراحلهم.

ثلاثة طلاب وافدين من بين أوائل مسابقة فنون الكتابة حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى وجوائز نقدية، وهم: محمود محمد أمين من دولة بنجلاديش، وحصل على 3000 جنيه ومحمد منهاج الإسلام من باكستان وحصل على 2500جنيه، وطالب الدراسات العليا ريان أحمد من نيجيريا وحصل على 2000 جنيه.

من جانبها، وجهت أكاديمية “شيريكوه” الخاصة للدراسات الإسلامية في مصر تهنئة لجميع الطلاب الفائزين، وخص بالتهنئة الطالب ريان أحمد أحد، الذي يتلقى دروسًا إضافية لديها.

وقد شارك ريان أحمد أحد في المسابقة وحصل على المركز الثالث بمقال حمل عنوان “هل تعلم علاج واقعنا”، يحاول فيه التوصل إلى المنطلق الصحيح في تسوية مشاكل الأمة الحالية في ضوء القدوة النبوية صلى الله عليه وسلم، وهو يقدم الماجستير برسالة عنوانها “التراكيب النحوية في آيات العدل والمساواة في القرآن الكريم دراسة تحليلية”.

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