عمان (زمان التركية)ــ يعتقد الباحثون أن التغيرات في نمط الحياة والنظام الغذائي للشخص له تأثير كبير على تخفيف أعراض القولون العصبي، وذلك لأن السبب الرئيس له غير واضح، في المقالالتالي منموقع(ويب طب) سنذكر نصائح لمرضى القولون العصبي.

نصائح لمرضى القولون العصبي

تسبب العديد من المحفزات مثل تناول بعض الأطعمة، الأدوية، التوتر العاطفي وغيرها من الأسباب مشاكل في القولون العصبي، لذلك يحتاج المصاب إلى إجراء بعض التغيرات في حياته والنظام الغذائي لتخفيف وتحسين أعراض القولون العصبي.

في ما يأتي بعض النصائح لمرضى القولون العصبي:

شرب الكثير من السوائل حيث ينصح بشرب ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة أكواب من الماء يوميًا.

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الأطعمة التي تسبب الغازات والبهارات والتوابل والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

ممارسة الرياضة بانتظام، حيث تخفف من الاكتئاب والتوتر وتحفز الانقباضات الطبيعية للأمعاء كما تساعد على الشعور بالراحة.

الحصول على قسط كافي من الراحة.

تجنب الكحول والابتعاد عن التدخين.

تقليل التوتر والتخلص من الضغوط النفسية، حيث يساعد دمج تقنيات الاسترخاء في الروتين اليومي للمصاب من تخفيف وتحسين أعراض القولون العصبي، أما المؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية فقد وصفت بعض التقنيات للاسترخاء وتقليل التوتر منها التنفس البطني واسترخاء العضلات التدريجي.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة في حال الإصابة بالإسهال، أما في حال الإصابة بالإمساك يساعد تناول وجبات كبيرة غنية بالألياف على نقل الطعام عبر الأمعاء.

تناول الطعام بانتظام وتجنب تأخير أو تفويت الوجبات لتنظيم وظيفة الأمعاء.

مضغ الطعام جيدًا وأخذ الوقت الكافي للمساعدة في الهضم.

اتباع نظام غذائي مناسب، حيث ينصح بالنظام الغذائي منخفض الفودماب FODMAP واللجوء للأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة.

في حال ظهور أعراض متوسطة إلى شديدة يجب علاجها بالأدوية.

النظام الغذائي المناسب لمرضى القولون العصبي

من أبرز النصائح لمرضى القولون العصبي هي اتباع نظام غذائي خاص يحتوي على الأطعمة سهلة الهضم ويسمى بالنظام الغذائي منخفض الفودماب FODMAP.

يرمز مصطلح ال FODMAP إلى السكريات قليلة التخمر، وهي نوع من الكربوهيدرات التي قد لا يتم هضمها أو امتصاصها جيدًا، فتؤدي لتراكم الغازات وحدوث الالام في البطن وإسهال أو إمساك أو كلاهما.

كما ينصح بإدراج الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في النظام الغذائي لمرضى القولون العصبي وذلك لدورها بالتخفيف من الإسهال، الإمساك، الغازات والألم، لأنها تساعد بمحاربة البكتيريا السيئة الموجودة في الأمعاء، كما يعد الزبادي مصدر جيد للبروبيوتيك.

الأطعمة التي ينصح بتجنبها وبدائلها

في ما يأتي بعض الأطعمة التي ينصح بتجنبها وبدائلها لمرضى القولون العصبي:

اللاكتوز

يوجد اللاكتوز في الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبنة والقشطة، حيث ينصح بالحليب الخالي من اللاكتوز أو الشوفان أو حليب الرز كبدائل.

الفركتوز

تحتوي الفواكه على سكر الفركتوز والذي يسبب مشاكل لمرضى القولون العصبي، مثل التفاح والكمثري والبطيخ والفواكه ذات النواة والمركزة والمجففة وعصير الفاكهة.

ينصح بتناول الفواكه التي تحتوي على كميات قليلة من الفركتوز مثل الموز، العنب، التوت البري، البرتقال، الليمون والكيوي.

بعض الخضراوات

تسبب بعض الخضراوات الغازات وتغيير حركة الأمعاء مثل الملفوف، البروكلي، البصل والقرنبيط.

ينصح بتناول الباذنجان، الجزر، السبانخ، الكوسا والبطاطا الحلوة كما يمكن تعزيز الوجبة بإضافة الخضار الورقية إلى الوجبة مثل الريحان، الكزبرة، زنجبيل، مردقوش، فلفل حار، نعنع، زعتر، بقدونس وإكليل الجبل.

البقوليات

تحتوي البقوليات على سكريات غير قابلة للهضم مثل الفاصولياء والحمص والعدس، يمكن تناول الرز والشوفان بدلًا منها.

بدائل السكر

تزيد بدائل السكر مثل السوربيتول والمانيتول والأيزومالت والمالتيتول والإكسيليتول من مشاكل القولون العصبي. يًنصح بتناول السكريات الطبيعية ومنها العسل ودبس السكر.

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