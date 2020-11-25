أنقرة (زمان التركية)ــ استدعى رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان، تصريحات قديمة للرئيس التركي، رجب أردوغان، وقارنها بالوضع الحالي.

وقال باباجان، إن أردوغان الذي أعلن ذات مرة أنه سيصبح خادما للشعب، أصبح سيدا عليه، مشيرا إلى انهيار العلاقة بين أردوغان والشارع وهو ما يظهر شكاوي الناس من وضع الاقتصاد.

وأكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، أن الشعب التركي يتذكر كلمات أردوغان، لأن الشعب هو من يدفع ثمن أخطاء رئيسه، ويعيش هذه الأخطاء بالفعل.

وفي سياق منفصل، أشار باباجان إلى أن لا يمكن لأردوغان أن يضع تكلفة وباء كورونا على عاتق المواطن وحده. فالدولة هي المسؤولة عن ذلك، مضيفا أنه إذا كان الاقتصاد التركي حاليًا في حالة سيئة، فهذا فقط بسبب سوء الإدارة، ولكن المواطنين ليس لديهم أي خطأ.

وبخصوص استقالة بولنت أرينتش من المجلس الاستشاري الرئاسي، عقب حديثه عن ضرورة الإفراج عن عثمان كافالات وصلاح الدين دميرتاش، أكد باباجان أن أرينتش فقط أدلى برأيه الخاص، رأيه الذي لم يكن لديه القدرة على تنفيذه، ولكن الحزب الحاكم لم يتحمل هذا الرأي.

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