أزمير (زمان التركية) أعلنت السلطات التركية القبض على سردار أكسوي، عمدة بلدية منمان، في إزمير، و10 أشخاص آخرين بتهمة الاختلاس.

وكانت شركة لديها مستحقات مالية لدى بلدية منمان، رفعت شكوى جنائية ضد البلدية.

الشركة التي تقدم خدمات الصحة والسلامة المهنية لم تستطع تحصيل 600 ألف ليرة، وقال محامي الشركة إنهم عقدوا اجتماعات طويلة مع مسؤولي البلدية، وأنهم أوقفوا تنفيذ الحجز على منشأة زيت زيتون تابعة للبلدية بعد الحصول على وعد بسداد الدين.

وأشار المحامي إلى أن الدين لم يسدد رغم الوعد، وقال إن عبء ديون البلدية زاد أكثر من ذلك، وأضاف: “قدمنا ​​شكوى جنائية حول هذا الأمر لأنها تسببت في ضرر للجمهور من خلال إساءة استخدام السطلة”.

واعتُقل أمس الثلاثاء، 11 شخصاً، بمن فيهم العمدة سيردار أكسوي، في نطاق التحقيق في مزاعم “الاختلاس والابتزاز” ضد بلدية مينيمن.

وقالت تقارير إن عمدة البلدية المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، صدر قرار بفصله بعد تحويله من الحزب إلى لجنة تأديب.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري بعد فوزه بانتخابات المحليات الأخيرة بعدة بلديات كان يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم في السابق، نشر قوائم بمديونيات البلديات،وتقارير حول الفساد المالي والإداري في تلك البلديات.

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