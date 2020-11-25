أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الصحفي التركي محمد أوجاكتان، أن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، هو الأكثر انزعاجا من إعلان الرئيس رجب أردوغان مؤخرًا عن تطبيق إصلاحات قضائية.

وذكر أوجاكتان أن أردوغان يعي أكثر من بهجلي أن تركيا حاليا تعاني من مشكلات خطيرة، لكنه مضطر لإرضاء حليفه الذي يعدّ بمثابة القائد السري لتحالف الجمهور الانتخابي من جانب، ويتوجب عليه طرح “مشهد ديمقراطي” للعالم الخارجي من جانب آخر، نظرا لتعقّد الأمور بالساحة الداخلية.

وأضاف أوجاكتان أن أردوغان يعي هذا وهو ما جعله يؤكد على أنه لا عدول عن الإصلاحات، إضافة إلى تصريحه بأنه يرى تركيا في أوروبا وليس في مكان آخر، ويهدف إلى بناء مستقبلها معها، مما يعد تأكيدا منه على صدق رسائله المتعلقة بالإصلاحات دون استفزاز الحركة القومية.

لكن أوجاكتان أن تحالف الجمهور الحاكم غير قادر بمفرده على حل مشكلات تركيا، قائلا: “لأن تركيا بلغت نهاية المطاف اقتصاديا، وهذا الأمر تجاوز كثيرا المرحلة التي يمكن تجاوزها من خلال الخطابات التي تتحدث عن الإصلاحا. إن لم تتخذ تركيا خطوات إصلاحية فعلية فلن تتدفق الاستثمارات الأجنبية إليها مثلما أكد أردوغان في خطاباته. ودعونا لا ننسى معاودة الدولار الارتفاع أمام الليرة بفعل التصريحات التي تم الإدلاء بها خلال اليومين السابقين لإرضاء بهجلي” في إشارة إلى إعلان أردوغان أنه لن يسمح بالإفراج عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش.

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