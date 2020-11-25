أنقرة (زمان التركية) – فشل نادي مديبول باشاك شهير التركي في حماية شباكه من هجمات منافسه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة الرابعة للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، حيث أحرز النادي الإنجليزي أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب مانشستر يونايتد أحرز لاعب النادي الإنجليزي، برونو فرنانديز، أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة ليعزز تقدم فريقه بهدف آخر في الدقيقة التاسعة عشر.

وأحرز مانشستر يونايتد هدفه الثالث عبر لاعبه ماركوس راشفورد من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والثلاثين.

وشهدت الدقيقة الخامسة والسبعين تسجيل نادي ميديول باشاك شهير هدفه الوحيد عبر لاعبه دنيز توروش.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أهدى دانيال جيمس ناديه مانشستر يونايتد الهدف الرابع.

وبهذه النتيجة اختتم نادي مانشستر يونايتد مباريات الأسبوع في الصدارة برصيد تسع نقاط، بينما احتل نادي ميديبول باشاك شهير المرتبة الأخيرة برصيد ثلاث نقاط بعدما اقتنص فوزا تاريخيا في المباراة التي أقيمت على ملعبه في إسطنبول وهز خلالها شباك غريمه الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

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