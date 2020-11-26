أنقرة (زمان التركية) –أطلق الهلال الأحمر التركي مؤخرا حملة “البيتزا المعلقة” لينافس حملة “الخبز المعلق” التي أطلقها حزب الحركة القومية ونالت قدرا بالغا من السخرية.

وعقب حملة “الخبز المعلق”، قام الهلال الأحمر التركي بتوقيع اتفاقية مع سلسلة مطاعم بيتزا خاصة وأطلقت حملة “البيتزا المعلقة”.

وذكر الهلال الأحمر التركي أن شركة البيتزا تقدمت بمقترح إلى الهلال الأحمر من أجل حملة “البيتزا المعلقة” مفيدا أنه قبل المقترح.

ونصت الاتفاقية على تولي شركة البيتزا، التي تمتلك 17 فرعا في 7 مدن تركية، إعداد البيتزا عبر فرعها في إسطنبول بعد تحديد العدد المطلوب من ثم تولي الهلال الأحمر تسليمها إلى المحتاجين عبر مركز الإطعام الخاص به في منطقة بنديك.

هذا وأعلن المسؤولون بالهلال الأحمر أن البيتزا ستقدم في مركز الإطعام إلى المواطنين المحتاجين، بحسب ما ذكرته صحيفة سوزجو.

والخبز المعلق عادة عثمانية، حيث كان رواد المخبز من المقتدرين يقومون بسداد ثمن رغيفين من الخبز رغم شرائهم رغيفًا واحدًا ويبلغون البائع أن الرغيف الآخر للمحتاجين. ويقوم البائع بوضع الرغيف داخل كيس بلاستيكي وتعليقه كي يأخذ منه غير القادرين على سداد ثمن الخبز.

وارتفع مؤخرا سعر رغيف الخبز في تركيا ما دفع دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية إلى إطلاق هذه الحملة التي نالت قدرا كبيرا من السخرية.

يذكر أن الهلال الأحمر التركي قد أثار موجة من الانتقادات بالرأي العام التركي على خلفية تورطه في تحويل تبرعات وردت إليه عبر شركة الغاز إلى جمعية تابعة لوقف أنصار الذي يشرف عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، بغرض منح الشركة إعفاءًا ضريبيا لا تستحقه.