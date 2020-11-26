أنقرة (زمان التركية) – وقع اعتداء في تركيا على مسيرة أطلقها عمال منجم نحو العاصمة أنقرة، للمطالبة برواتبهم وحقهم في الحصول على تعويضات.
قوات الدرك اعتدت بتعليمات من الولاية على عمال منجم “أرماناك” بشكل عنيف في ظل إصرارهم على المسيرة، حيث قامت باستخدام غاز الفلفل والخرطوش بجانب اعتقال العديد منهم.
Ermenekli maden işçileri hakları için tekrar Ankara’ya yürüyüş başlattı. Madencilerin önü bir kez daha jandarma tarafından kesildihttps://t.co/o0nxSF8A9V pic.twitter.com/HJaEqOX1Ll
— Yeni Yaşam Gazetesi (@yeniyasamgazete) November 25, 2020
وتم نقل أقارب وزوجات بعض العمال إلى المستشفيات عبر سيارات الإسعاف بسبب تعرضهم للاختناق.
Ermenekli maden işçilerinin aylardır maaş ve tazminatları ödenmediği için yaptıkları eylemler devam ediyor. Ankara'ya yürüme kararı alan maden işçileri direnişlerinin 85. gününde yanlız değildir. İşçi talepleri derhal yerine getirilmelidir.
#ErmenekliMadencilerAnkaraya. https://t.co/XdwiKeyHo3
— Özgün (@ozgnnyldz) November 24, 2020
الحالة الصحية لرئيس اتحاد عمال المناجم المستقل، طاهر شتين، تدهورت صحته بفعل الاعتداء على المشاركين في المسيرة، وتم نقله إلى مستشفى أرماناك.
Tazminatları için günlerdir direnen Ermenekli maden işçilerine jandarma saldırısı…@bagimsizmadenis Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçiler gözaltında…
Seslerine ses olalım…
Arkadaşlarımızı serbest bırakın…#ErmenekliMadenciyeYoluAç pic.twitter.com/rCxNDNaXOL
— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) November 25, 2020
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