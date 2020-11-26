أنقرة (زمان التركية) – وقع اعتداء في تركيا على مسيرة أطلقها عمال منجم نحو العاصمة أنقرة، للمطالبة برواتبهم وحقهم في الحصول على تعويضات.

قوات الدرك اعتدت بتعليمات من الولاية على عمال منجم “أرماناك” بشكل عنيف في ظل إصرارهم على المسيرة، حيث قامت باستخدام غاز الفلفل والخرطوش بجانب اعتقال العديد منهم.

Ermenekli maden işçileri hakları için tekrar Ankara’ya yürüyüş başlattı. Madencilerin önü bir kez daha jandarma tarafından kesildihttps://t.co/o0nxSF8A9V pic.twitter.com/HJaEqOX1Ll

— Yeni Yaşam Gazetesi (@yeniyasamgazete) November 25, 2020