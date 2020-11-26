أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المركز الـ30 ضمن 53 دولة حول العالم، في النجاح لمقاومة فيروس كورونا.

أعدت وكالة “بلومبرج” العالمية، تقريرا يقيس مدى قدرة مقاومة 53 دولة بحجم اقتصادي يبلغ 200 مليار دولار فما فوق، لفيروس كورونا.

تم تحديد ترتيب الدول وفقا لعدد نقاط يتم تحديدها بحسب عدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف شخص شهريًا، ومعدل الوفيات في عدد الحالات شهريًا، ونسبة إجمالي عدد الوفيات إلى السكان ومعدل الحالة الإيجابية في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها.

جاءت تركيا في المركز الـ30 ضمن 53 دولة حول العالم، في النجاح لمقاومة فيروس كورونا، حيث وصل عدد النقاط التي حصلت عليها 60.6.

وأوضح التقرير أن نيوزيلندا تصدرت المرتبة الأولى في قائمة الدول التي نجحت في التصدي للفيروس المستجد، يليها اليابان، ثم تايوان، وبعدها كوريا الجنوبية.