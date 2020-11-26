القاهرة (زمان التركية)ــ أدانت مصر اليوم الخميس استهداف “ميناء الشقيق” جنوب السعودية مما أسفر عن إلحاق أضرار بناقلة نفط يونانية.

ودمرت القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الأربعاء زورق مُفخخ وأعلنت “إحباط عمل إرهابي”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تُعيد مصر التأكيد على استنكارها الشديد للممارسات العدوانية الغاشمة التي تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة، وبما يُمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التجارة الدولية وأمن وحرية الملاحة الدولية”.

أضاف البيان “تُعرب مصر مُجددًا عن مواصلة دعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وذلك في مساعيها لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه”.

يأتي الانفجار بعد عدد من الحوادث الأمنية الأخيرة المتعلقة بالبنية التحتية النفطية السعودية، والي أعلنت جماعة الحوثي في اليمن المسئولية عنها.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، في وقت سابق، إن سفينة أغراري تضررت جراء انفجار لغم أثناء رسوها في محطة الشقيق البخارية للطاقة.

وقالت الشركة في بيان “الانفجار وقع في حدود الميناء وثقب بدن السفينة.” ولم تذكر متى وقع الحادث لكنها أشارت إلى أن السفينة وصلت إلى الشقيق في 23 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مصدر بالشركة لرويترز في وقت سابق يوم الاربعاء “لا يمكنني تأكيد السبب بالضبط. من الممكن [أنه من لغم] ، بالتأكيد كان انفجارًا “.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بشكل منفصل إنها تعلم أن سفينة تعرضت لانفجار في