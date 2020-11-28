عمان (زمان التركية)ــ تعمل الكلى بشكل أساسي على تنظيف الجسم من السموم وتصفية الفضلات، بالتالي فهي تعمل طوال الوقت دون كلل، وللحفاظ على ذلك من المهم اتباع نظام غذائي صحي.

ان النظام الغذائي الذي نقوم باتباعه ينعكس بشكل ايجابي او سلبي على صحة الكلى وعملها، ووفق مقال لموقع (ويب طب) عليك تجنب الأطعمة التالية أو الحد منها للحفاظ على كليتيك:

1- اللحوم الحمراء

على الرغم من احتواء اللحوم الحمراء على البروتين الضروري لصحتك، إلا أن الكميات المرتفعة من أي شيء، قد تسبب الضرر.

اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء من شأنه أن يساهم برفع مستويات البروتين في الجسم بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يلحق الضرر بالكلى.

السبب وراء ذلك يعود الى دور الكلى في عملية الأيض التي تستهدف البروتين، بالتالي ارتفاع مستوياته، قد يزيد العبء والضغط على الكلى مما يؤثر بشكل سلبي على عملها.

2- ملح الطعام

جميعنا نعرف الاضرار المرتبطة بتناول الكثير من الملح، وهذا الامر يشمل صحة الكلى وعملها ايضا.

بالطبع يحتاج جسم الانسان الى كمية منخفضة من الصوديوم من اجل القيام بعملياته الحيوية، لكن زيادة مستوياته من شانها ان تسبب احتباس السوائل في الجسم.

تجدر الاشارة إلى أن ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم ينتج عنه زيادة في مستويات البروتين والتي يتم التخلص منها عن طريق البول.

3- الكافيين

المقصود هنا ليس الامتناع تماما عن تناول الكافيين، بل الحد من استهلاكه والمستويات المتناولة منه.

تناول الكثير من مصادر الكافيين يسبب زيادة تدفق الدورة الدموية وبالتالي ارتفاع في ضغط الدم.

إلى جانب ذلك، تعتبر مادة الكافيين مدرة للبول، هذا يعني أن تناولك الكثير من مصادرها قد يسبب في استخدامك المتكرر للمرحاض، الأمر الذي يرفع من خطر اصابتك بالجفاف.

في المقابل، الإصابة بالجفاف تساهم في رفع خطر الإصابة بحصى الكلى!

لهذا السبب، لا يوصى بتناول أكثر من كوبين من القهوة يوميا، مع ضرورة حساب المصادر الأخرى من الكافيين أيضا، مثل الشاي والشوكولاتة ومشروبات الطاقة.

4- المحليات الصناعية

هي من اسوا الاطعمة للكلى، فعلى الرغم من الترويج الكبير لها بانها البديل الصحي للسكر، الا انها قد تلحق الضرر بالكلى.

عند تناول المحليات الصناعية، يزيد العمل والعبء على الكلى من اجل تصريفها، مما يسبب لها الضرر مع مرور الوقت.

5- أطعمة اخرى

أما الأطعمة الاخرى التي يجب تحديد كميتها او تجنبها من أجل الحفاظ على صحة الكلى، فتشمل:

منتجات الألبان: فهي غنية بالبروتين، بالتالي من المهم تحديد الحصة اليومية منها

المشروبات الغازية: تحتوي على مستويات عالية جدا من الكافيين والسكر والمحليات الصناعية

الكحول: من شانها ان تسبب الاصابة بالجفاف مما يرفع من خطر اصابة الكلى بالمشاكل المختلفة.

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