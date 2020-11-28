أنقرة (زمان التركية) – فرض مجلس أسواق رأس المال التركي غرامة مالية ضخمة على هارون قاهرامان، نجل شقيق رئيس البرلمان التركي السابق إسماعيل قاهرامان، المنتمي لحزب العدلة والتنمية.

وجاءت الغرامة المفروضة على هارون، بقيمة 7 ملايين و217 ألف ليرة (حوالي مليون دولار)، بسبب منشورات له على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت “تضليلا للمستثمرين”.

وأوضح مجلس أسواق المال التركي، أن هارون من خلال حسابه على تويتر، وجه نصائح للمتابعين الذين يمتلكون أسهما في شركة “GEREL” في البورصة التركية، حيث قال لهم: “اشتروا الأسهم، احتفظوا بالأسهم” وغيره، في الوقت الذي قام هو ببيع كل أسهمه في الشركة.

واستندت العقوبة إلى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من بيان مجلس أسواق المال التركي بشأن الإجراءات المعطلة للسوق.

ومنذ العام 2014 يعمل هارون قاهرامان عبر مواقع التواصل الاجتماعي على التأثير على آراء المستثمرين، دون أن يواجه أي عقوبة.