أنقرة (زمان التركية) -نظم نشطاء حقوقيون أتراك وغيرهم وقفة احتجاجية في ألمانيا للمطالبة بحقوق شرطي توفى في زنزانته جالسًا على كرسي جراء التقصير في علاجه.

ونظم النشطاء وقفة بالكراسي البيضاء في مدينة كاسل في ولاية هسن الألمانية.

وتم استخدام كراسي بيضاء مشابهة للكرسي البلاستيكي الذي توفي عليه الضابط التركي، مصطفى كاباكجي أوغلو، الذي فصل من عمله، واعتقل لمجرد صلته المزعومة بحركة الخدمة رغم معاناته من أمراض مزمنة ليتوفى بعد 9 أيام وحيدا.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للضابط لحظة العثور عليها متوفيًا، تظهر الوضعية التي كان عليها داخل زنزانته الانفرادية عند مفارقته الحياة.

وعلى الرغم من البرد القارس، حضر المواطنون الوقفة، التي تم فيها سرد قصة مصطفى كاباكجي أوغلو من خلال معرض الرسم والكراسي البيضاء.

وخلال الوقفة تم وضع ورود على الكراسي البيضاء للتذكير أيضا بالأشخاص الذين توفوا نتيجة غياب القانون في تركيا، كما رويت قصة الشرطي مصطفى المؤلمة لأهل كاسل.

وخلال الوقفة تم الاحتجاج على عدم تقديم الخدمات الصحية اللازمة داخل السجون التركية، وكذلك الأوضاع غير الأدمية للسجون هناك، ووجود مرضى وكبار سن داخلها.

وحظيت الوقفة بدعم مؤسستي (HRD) و(IHRF) المدافعتين عن حقوق الإنسان التان شكلهما متطوعون لجأوا إلى ألمانيا.