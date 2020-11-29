أنقرة (زمان التركية) – قالت نتائج دراسة عن التضخم أن النفقات الغذائية ارتفعت بنحو 31.6 في المئة خلال العام الأخير فيما بلغ حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أفراد 3074 ليرة.

الدراسة أجراها اتحاد الأعمال العامة المتحدة التركي استنادا إلى أسعار أكثر 77 سلعة غذائية استهلاكًا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وكشفت الدراسة عن ارتفاع النفقات الغذائية بما يشكل ثلث دخل الأسرة.

وأوضحت الدراسة أن الفئة الأكثر فقرا في المجتمع التركي تضطر لتخصيص ثلث موازنتها للنفقات الغذائية وأن أسعار السلع الغذائية ارتفعت خلال الشهر الجاري بنحو 3.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت النفقات الغذائية بنحو 25.8 في المئة وهو ما رفع حد الفقر للأسرة المؤلفة من أربعة أشخاص إلى 3074 ليرة.

زيادة أسعار الخضروات

وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ارتفاع أسعار الخبز والدقيق والبرغل والأرز والمعكرونة بنحو 5.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق وانخفاض أسعار اللحوم الحمراء بنحو 2.2 في المئة.

وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بنحو 2.1 في المئة وأسعار السمن والزيوت بنحو 1.8 في المئة.

وارتفعت أسعار الفاكهة بنحو 0.7 في المئة، بينما ارتفعت أسعار الخضروات بنحو 17.6 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

هذا وارتفعت أسعار البقوليات بنحو 15.4 في المئة، في حين تراجعت أسعار السلع الغذائية المصنعة الأخرى كالصلصة والزيتون والعسل والشاي وما شابه بنحو 0.3 في المئة.

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