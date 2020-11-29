أنقرة (زمان التركية) – فجر الكاتب التركي، فاتح ألطايلي، العديد من التساؤلات حول الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مؤخرا مع قطر، خاصة اتفاقية إدارة المياه، وذلك في مقاله اليوم في صحيفة “هابر ترك” التركية.

مقال ألطايلي الذي جاء تحت عنوان “ليس لمن، لكن لماذا”، تحدث خلاله عن بيع الكيانات الاقتصادية التركية والثروات الطبيعية إلى الحكومة والمستثمرين القطريين.

وأوضح ألطايلي، أن العديد من الأشياء يتم بيعها تدريجياً إلى قطر، مشيرا إلى أن السؤال هنا ليس “لمن تم بيع هذه الكيانات والثروات، ولكن لماذا بيعت؟”.

وتابع ألطايلي حديثه: وهل حقا تم بيع مياه تركيا؟، سواء إلى قطر أو إلى غيرها، لماذا تمنح دولة إدارة المياه بها إلى الأجانب؟ هل لأنهم أذكى منا، وسوف يديرونها أفضل منا؟ لماذا؟

وأشار ألطايلي إلى أن الجميع يتساءل لماذا بالتحديد قطر، لماذا تبيع تركيا كل شيء لقطر، أليس هناك دولة أخرى؟، ولكن الجواب على هذا السؤال غير معروف أيضا.

وأبرمت تركيا وقطر، الخميس، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة. وتضمنت الاتفاقيات إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية.

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