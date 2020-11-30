أنقرة (زمان التركية) – نشب حريق داخل مزرعة في إحدى قرى ولاية سيواس، وقال برلماني معارض إن الحادث انتقامي ومفتعل.

واشتعل حريق في 150 خط ري داخل المزرعة في حوالي الساعة السابعة من مساء يوم أمس مما تسبب في خسائر بلغت قيمتها نحو 20-25 ألف ليرة.

المزرعة مملوكة لمواطن تركي يدعى جلال الدين توكماك، كان يعمل معلمًا قبل فصله تعسفيا من عمله خلال حالة الطوارئ، وعبر حسابه بموقع تويتر نشر توكماك لقطات تظهر الحريق قائلا: “في هذه اللحظة قاموا بإحراق خطوط الري بالمزرعة. سيبتلع هذا الحريق مفتعليه”.

وعقب الحريق انتقلت فرق الدرك إلى موقع الحادث، حيث ذكر توكماك أنه لا يشتبه في أحد وليس لديه أعداء مفيدا أنه ليس بالإمكان القدوم من قرى أخرى وإشعال النيران في المزرعة.

من جانبه نشر الناشط الحقوقي والبرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة كوجالي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، أحد أبرز المدافعين عن المصولين تعسفيًا، تغريدة بشأن الحريق المفتعل أشار فيها لحساب ولاية سيواس، قائلا: “مدرس صدر بحقه أحد مراسيم الطوارئ يعمل بالزراعة وتربية الحيوانات بالقرية، لكن هناك المنزعجين من عمله على توفير قوت يومه ولا يريدون منحه حقه في الحياة، فتم افتعال حريق في قنوات الري بالمزرعة الخاصة به. ما هذا يا ولاية سيفاس؟ هل سيستهدفون ممتلكات المواطنين من ثم يتجولون بكل حرية في شوارع مدينة سيفاس؟”.

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