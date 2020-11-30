أنقرة (زمان التركية) – قال إبراهيم قهوجي الصحفي التركي، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تبيع الثروات التاريخية للجمهورية، بينما تغرق البلاد في مستنقع الديون.

يأتي ذلك تعليقًا على الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا وقطر، الخميس، والتي كان من بينها توقيع صندوق الثروة السيادي مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار على صفقة تشتري الدوحة بمقتضاها 10% من بورصة اسطنبول.

وأشار قهوجي إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي لا ينمي الثروات من أجل مستقبل البلاد والمواطنين بل يبيع مستقبل البلاد.

وانتقد قهوجي عدم الشفافية في إدارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التوقع بعودة حزب العدالة والتنمية إلى سابق عهده وقدرته على تسوية المشاكل الحالية خيال وسراب طالما بقي الحزب على عقليته الراهنة.

وقال الصحفي إبراهيم قهوجي: “حزب العدالة والتنمية يدير دفة الاقتصاد وكأنه يدير بقالة شخصية على مبدأ السرية الكاملة. وانتظار الأيام السابقة حتى تنصلح الأمور لن يحقق نفعا لأحد، بل يتوجب تطوير نماذج حل جديدة وشمولية وإلا فالجميع سيخسرون”.

وكشف استطلاع رأي حديث لمؤسسة “أوراسيا” للأبحاث أن 63.5% من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم لا يثقون في أن الحكومة قادرة على تحسين الاقتصاد. أما ناخبو حزب الشعب الجمهوري، فأوضحوا بالإجماع أي بنسبة 100% تأكدهم من أن الحكومة ستفشل في إجراء أي تعديل اقتصادي.

وعقب استقالة صهره بيرات ألبيرق من منصب وزير المالية، وإقالة محافظ البنك المركزي، أطلق الرئيس رجب أردوغان مؤخرًا تصريحات في عدة مناسبات ذكر خلاله أنه يستعد لإجراء تعديلات اقتصادية وقانونية في تركيا، بالوقت الذي تشهد الليرة تراجعًا قاسيا أمام العملات الأجنبية، ومعدل تضخم نقدي مرتفع.

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