أنقرة (زمان التركية) –زعم الصحفي التركي مصطفى بالباي، أن الولايات المتحدة تقف وراء تزايد الاستثمارات القطرية في تركيا.

وتناول بالباي خلال مقال بصحيفة جمهوريت التركية، الجانب الخفي من الاتفاقية المبرمة بين تركيا وقطر وتتضمن بيع 10 في المئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر.

وقال بالباي حول الاتفاق الذي تم إبرامه بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني: “اتفاقية مشاركة ثروات تركيا مع قطر ستثير الكثير من الجدل. ودعونا نوضح أولا أن الولايات المتحدة واللوبي التابع لها يقفان خلف كل خطوة كبيرة تتخذها قطر”.

وأضاف بالباي أن قطر دولة تشتهر بأن بها أكبر قاعدة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، قائلا: “في ظل إدارة عائلة آل الثاني في قطر يتناوب الأمراء على حكم قطر منذ عشرات السنوات وجميعهم يحملون لقب آل الثاني تماما كوضع عائلة آل سعود في المملكة العربية السعودية وعائلة صباح في الكويت وعائلة خليفة في البحرين وعائلة زايد في الإمارات العربية المتحدة. الولايات المتحدة تريد الديمقراطية في كل دول العالم، لكنها تحب تلك الدول كثيرا”.

هذا وزعم أن الولايات المتحدة لا تريد آليات قرار في الدول التي ستتعامل معها بالشرق الأوسط، وتريد أن يقتصر الأمر على مخاطبة شخص واحد فقط، مفيدا أن الهدف من كل هذا هو تحويل تركيا إلى ما يشبه ذلك الكيان.

وأبرمت تركيا وقطر، الخميس، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة. وتضمنت الاتفاقيات إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعية.

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