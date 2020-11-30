أنقرة (زمان التركية) – قالت أسرة شاب تركي، يدعى باهتيار فرات، إنه تعرض للتعذيب في مديرية أمن إسطنبول، بعد اعتقاله قبل 45 يوما، عندما كان متوجها إلى إيران.

تقول عائلة فرات إنه منذ 45 يوما وهم لا يحصلون على أي معلومات عن نجلهم، حتى تمكنوا مؤخرا من التوصل لى أنه موجود في مديرية أمن إسطنبول فرع مكافحة الجريمة المنظمة، حيث تم اختطافه أثناء توجهه إلى إيران.

وذكرت إسراء، زوجة باهتيار فرات، أنه بعد الاختطاف مباشرة، أخبرها المدعي العام أن “زوجك اعتقل من قبل المخابرات ولن أتدخل في هذه القضية”.

وأشارت عائلة فرات إلى أنهم عندما التقوا به، ظهرت علامات التعذيب على ذراعيه ووجهه، حتى أنه لا يستطيع التكلم بشكل جيد وشرح ما تعرض له.

وأضافت العائلة، أنها قلقة جدا عليه، وذكرت أنه فقد الكثير من وزنه، مشيرة إلى أنه “تعرض للتعذيب لمدة 45 يومًا بغض النظر عن جرمه”. وزعمت العائلة أنه تم إعطاؤه أدوية لإزالة أكبر قد من آثار التعذيب.

من جهة أخرى، تم الكشف عن أن بهتار فرات من أقارب مهرب المخدرات الإيراني ناجي شريف زنداشتي.

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