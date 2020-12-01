طهران (زمان التركية)ــ صوت البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتيح لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة على الأقل وزيادة مخزونات اليورانيوم منخفض التخصيب، ويتبقى موافقة المجلس الدستوري للمحافظين.

يأتي التصويت على مشروع القانون بعد أيام من اغتيال العالم النووي الإيراني الملقب بـ “أبو البرنامج النووي” محسن فخري زاده، في هجوم اتهمت إسرائيل بتنفيذه.

ووفق التلفزيون الإيراني، تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يحمل اسم “خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية”، بأغلبية 251 صوتًا في البرلمان المؤلف من 290 عضوًا.

وعقب المصادقة على مشروع القانون، هتف النواب الإيرانيون بشعارات مثل “تسقط أمريكا” و “تسقط إسرائيل” و”الشهادة شرفنا” و “الدماء في عروقنا هدية لقائدنا (مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي)”.

إذا حصل مشروع القانون الذي أقره البرلمان على الموافقة النهائية من قبل المجلس الدستوري وأصبح قانونًا، ستبدأ هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة على الأقل وزيادة مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتخذ الأطراف في الاتفاق النووي خطوات لتطبيع العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط في غضون شهرين بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، فإن البروتوكول الإضافي، الذي تم تنفيذه طوعًا منذ عام 2016 بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) سيتوقف العمل به.

بموجب البروتوكول الإضافي، سمحت إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية فجأة في أي وقت. إن تجميد طهران البروتوكول الإضافي يعني أن عمليات التفتيش لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستكون محدودة.

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